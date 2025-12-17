Unglück auf Baustelle
200 Kilo schwere Rolle stürzte in Kirchdorf auf Arbeiter und verletzte ihn schwer
Kirchdorf – Ein Arbeiter ist bei einem Unfall am Dienstag in Kirchdorf schwer verletzt worden, berichtet die Polizei am Mittwoch. Der 58-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf einer Baustelle damit beschäftigt, eine etwa 200 Kilo schwere Rolle mit Planen per Kran zu transportieren. Dabei verhängte sich die Rolle. Der Mann wollte den Fehler beheben, dabei stürzte die Rolle auf ihn.
Die Arbeitskollegen des 58-Jährigen setzten die Rettungskette in Gang. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Landesklinikum Salzburg geflogen. (TT.com)