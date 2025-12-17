Unglück auf Baustelle

200 Kilo schwere Rolle stürzte in Kirchdorf auf Arbeiter und verletzte ihn schwer

Kirchdorf – Ein Arbeiter ist bei einem Unfall am Dienstag in Kirchdorf schwer verletzt worden, berichtet die Polizei am Mittwoch. Der 58-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf einer Baustelle damit beschäftigt, eine etwa 200 Kilo schwere Rolle mit Planen per Kran zu transportieren. Dabei verhängte sich die Rolle. Der Mann wollte den Fehler beheben, dabei stürzte die Rolle auf ihn.

Die Arbeitskollegen des 58-Jährigen setzten die Rettungskette in Gang. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Landesklinikum Salzburg geflogen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059