Zehnjähriger Bub bei Skiunfall in Kappl verletzt: Polizei sucht nach ZeugInnen

Kappl – Nach ZeugInnen eines Skiunfalls im Skigebiet Kappl Dias sucht aktuell die Polizei. Bei dem Unfall wurde ein zehnjähriger Bub verletzt, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Zams.

Gegen 11 Uhr fuhr der Zehnjährige die blaue Piste Nummer 5 hinunter, mit etwas Abstand folgten seine Eltern. Bei der Kreuzung mit der schwarzen Piste Nummer 10 auf Höhe des Bergrestaurants „Almstüberl“ fanden die Eltern das Kind etwa zehn Meter unterhalb der Piste liegend.