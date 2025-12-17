„Das ist unerhört“: Spar-Chef Reisch kritisiert Produzenten für Shrinkflation

Die Erzeuger seien schuld, meint Hans K. Reisch. Unzufrieden ist der Tiroler auch mit der hitzig geführten „Preisdiskussion“. Es stünden nur die Lebensmittelhändler im Fokus und nicht etwa die Energieversorger.

Wien – Spar-Chef Hans K. Reisch kritisiert die Lebensmittel- und Konsumgüterkonzerne für die so genannte Shrinkflation. „Der Lebensmittelhandel kann nichts dafür. Die Erzeuger machen das“, sagte der Tiroler im Klub der Wirtschaftspublizisten. „Das ist unerhört.“ Dass Packungsgrößen von Produkten schrumpfen, während der Preis gleich bleibt oder sogar steigt, sorgt seit Jahren für Diskussionen. Das geplante Gesetz gegen „Shrinkflation“ sieht Reisch kritisch, weil es zu mehr Kosten für die Händler führe.

Laut Gesetz sollen Händler je nach Unternehmens- bzw. Betriebsstättengröße – bis Mitte 2030 befristet – verpflichtet werden, entweder am Produkt, am Regal, in unmittelbarer Umgebung oder per Informationsschild darauf hinzuweisen, dass die Ware von „Shrinkflation“ betroffen ist. Ausgenommen sind kleine selbstständige Kaufleute, die fünf Filialen oder weniger betreiben.

Keine Marktmacht

Zu Jahresbeginn hat beispielsweise der US-amerikanische Nahrungsmittelkonzern Mondelēz International den Preis für die Milka-Schokoladetafeln erhöht und später die Füllmenge von 100 auf 90 Gramm reduziert.

Der Absatz von Milka-Tafeln bei Spar ist aber nicht zurückgegangen. Der Kunde akzeptiere es, weil er das Markenprodukt wolle, sagte der Spar-Chef. Gegenüber internationalen Konzernen wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Nestlé habe Spar keine Marktmacht. Bei Spar-Eigenmarken gebe es „Shrinkflation“ nicht, konstatiert Reisch. Der Eigenmarkenanteil beträgt bei Spar bereits über 40 Prozent.

Kritik an „Preisdiskussion“

Unzufrieden ist der Spar-Chef mit der hitzig geführten „Preisdiskussion“. Es stünden nur die Lebensmittelhändler im Fokus und nicht etwa die Energieversorger. Es sei leicht, dem Handel „das zuzuschieben“, kritisierte Reisch. „Der Konsument kauft jeden Tag bei uns ein.“ Die Lebensmittelpreise würden von den Rohstoffpreisen, Energie- und Personalkosten abhängen, sagte der Firmenchef. Wenn man die Preise stark senke, wie etwa derzeit bei Butter, stehe man in der Kritik der Bauern.

Mit der Spar-Geschäftsentwicklung in Österreich ist Reisch „sehr zufrieden“. Im nächsten Jahr sollen hierzulande noch weitere Standorte hinzukommen. Die Spar Österreichische Warenhandels-Aktiengesellschaft hat am Mittwoch die Übernahme von 23 Unimarkt-Standorten bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet. Die BWB hat nun vier Wochen Zeit, die Übernahme der Standorte zu prüfen. Eine Verlängerung auf zwei zusätzliche Wochen ist möglich, wenn das Unternehmen dies beantragt.

23 Unimarkt-Filialen im Visier

„Der Rückzug Unimarkts bewirkt auch gegenüber der vorgelagerten Lieferkette eine weitere Erhöhung der Marktkonzentration, was seitens der BWB bei der wettbewerblichen Beurteilung ebenfalls berücksichtigt wird“, hieß es von der Bundeswettbewerbsbehörde.

Wenn die Wettbewerbshüter grünes Licht geben, sollen 23 Unimarkt-Filialen von selbstständigen Spar-Kaufleuten geführt werden. Die Billa-Mutter Rewe will 21 Unimarkt-Standorte übernehmen und von Adeg-Kaufleuten führen lassen. Rewe hat die Übernahme aber noch nicht bei der BWB angemeldet. Unimarkt mit Sitz in Traun kündigte im September an, alle seine gut 90 Standorte – Franchise und eigene – bis Jahresende verkaufen zu wollen.

Expansion in Norditalien

International expandieren will Spar vor allem in der Emilia-Romagna in Norditalien. Derzeit ist man in dieser Region nur die siebtgrößte Supermarktkette. Ziel ist es, Nummer drei zu werden. In Slowenien ist Spar nach eigenen Angaben größter Lebensmittelhändler und in Kroatien liegt man auf Rang drei. In Ungarn belastet Spar die auf EU-Ebene bekämpfte Sondersteuer auf die Gewinne von Supermarktketten und die Margenbeschränkungen für ausländische Lebensmittelhändler.

Die Einführung des Einwegpfands in Österreich für Aluminiumdosen und Einweg-Kunststoffflaschen per Anfang 2025 hat bei Spar zu „einem deutlichen Mehraufwand für das Personal“ geführt. Die Supermarktkette investierte rund 60 Mio. Euro in Pfandautomaten und Umbauten. Das Einwegpfand hat den Angaben zufolge auch zu einem geänderten Einkaufsverhalten geführt. Seit der Pfandeinführung habe man ein Drittel weniger Dosen verkauft, erklärte der Spar-Chef. Den Dosenrückgang spüre man beim Umsatz nicht, weil die Kundinnen und Kunden mehr Flaschen und andere Getränke – etwa Spirituosen – kaufen würden.

Keine Hauszustellung

Die defizitäre Spar-Sporthandelstochter Hervis trennt sich derzeit von ihren Filialen in Ungarn und Rumänien. Die britische Frasers Group, früher Sports Direct, übernimmt – die kartellrechtlichen Genehmigungen vorausgesetzt – Hervis Ungarn mit 29 Filialen und Hervis Rumänien mit 49 Standorten. Zur weiteren Zukunft von Hervis in Österreich, Slowenien und Kroatien hielt sich der Spar-Chef bedeckt. Sobald der Verkauf in Rumänien und Ungarn „über die Bühne“ sei, werde man „weitere Entscheidungen treffen“.