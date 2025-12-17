Einstimmiger Beschluss
Nach Skandal um Hermann Gmeiner: Stadt Imst benennt Kindergarten und Schule um
Die Volksschule Hermann Gmeiner wird in Volksschule Sonnberg umbenannt. Der Kindergarten Hermann Gmeiner wird zum Kindergarten Weinberg.
© Parth
Als direkte Folge der Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner (1919–1986) hat der Gemeinderat der Stadt Imst einen einstimmigen Beschluss gefasst. Die Hermann-Gmeiner-Volksschule und der ebenso benannte Kindergarten bekommen neue Namen.