ÖSV-Star im Interview
Kriechmayr über das Eichberger-Aus: „Bitter für ihn, aber auch für das Team“
Kommt ein Oberösterreicher geflogen – Vincent Kriechmayr feierte in Gröden neben zwei Super-G-Erfolgen (2019, 2023) einen Abfahrtssieg (2022), freilich auf verkürzter Strecke.
© gepa/Steiner
Nach dem verletzungsbedingten Aus von Stefan Eichberger lastet die Erwartungshaltung vor dem Grödener Speed-Triple mehr denn je auf Vincent Kriechmayr. Der 34-jährige Routinier gibt sich gelassen wie selten zuvor.