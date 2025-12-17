Debatte ums Doppel-Budget
Opposition glaubt nicht ans „Märchen mit der schwarzen Null“
Budgetreden haben auch etwas Traditionelles. Da durfte auch das obligate „Maria Taferl“ nicht fehlen. FP-Chef Markus Abwerzger hielt der Landesregierung die Schuldenentwicklung vor. Die rote Koalitions-Riege lauschte.
© Mitterwachauer
Opposition geht mit Doppelbudget hart ins Gericht und damit auf Konfrontation zu Mattle. Von Fake-News und Taschenspielertricks ist die Rede. Die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ verteidigten hingegen den Landeshaushalt.