Jingle All The Way!
Das große TT.com-Weihnachtslieder-Quiz: Wie textsicher seid ihr?
Das Kult-Weihnachtslied „Last Christmas“ von Wham! aus dem Jahr 1984 (im Bild das LP-Cover mit George Michael und Adrew Ridgeley) wird jährlich in der Adventszeit zum Ohrwurm.
© www.imago-images.de/MiS
Seid ihr bereit, euer Wissen über die schönsten und bekanntesten Weihnachtslieder auf die Probe zu stellen? Testet in unserem Quiz, wie gut ihr die Klassiker von „Stille Nacht“ bis „Last Christmas“ wirklich kennt!
Das große Weihnachtslieder-Raten
Wie textsicher seid ihr bei Weihnachtsliedern? Findet es hier heraus!
Frage 1 von 14:
Was ist eine der Sachen, die der Sängerin in "All I Want for Christmas Is You" laut Text egal ist?