Ursache unklar
Schreck für Vater in Telfes: Geparktes Auto rollte mit Kindern gegen Hausmauer
Zu einem Autounfall kam es am Mittwochnachmittag in Telfes im Stubaital. Wie die Polizei berichtet, parkte ein 52-Jähriger gegen 16 Uhr vor einem Geschäft und ging hinein. In der Zwischenzeit setzte sich der Wagen, in dem die beiden Töchter des Mannes saßen, in Bewegung – warum war zunächst unklar.
Das Auto prallte gegen einen Anhänger und anschließend gegen eine Hausmauer. Dabei entstand ein erheblicher Schaden am Auto. Die beiden Mädchen im Alter von acht und neun Jahren klagten laut Polizei über Schmerzen, die Rettung brachte sie zur Kontrolle in die Klinik Innsbruck. (TT.com)