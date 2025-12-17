Oscar-Verleihung wird ab 2029 nur noch auf YouTube gezeigt

Die Oscar-Gala wird ab 2029 nicht mehr bei dem langjährigen Haussender ABC ausgestrahlt, sondern auf der Video-Plattform YouTube zu sehen sein. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles bekannt. Die Akademie und YouTube hätten einen fünfjährigen Deal ausgehandelt, hieß es in einer Mitteilung. Demnach beginnt das Streaming der Trophäenshow mit der 101. Oscar-Zeremonie im Jahr 2029. YouTube hat die weltweiten Rechte zunächst bis 2033.

Neben der Oscar-Verleihung sollen auch andere Events, darunter die Verleihung der Ehren-Oscars bei den Governors Awards oder die Studenten-Oscars bei YouTube zu sehen sein. Finanzielle Details über die neue Partnerschaft wurden nicht bekannt.

Globales Publikum

Die Filmakademie setzt damit auf mehr Zuschauer. Sie seien eine internationale Organisation und wollten mit dieser Partnerschaft ein größtmögliches weltweites Publikum erreichen, sagten Akademie-Geschäftsführer Bill Kramer und Akademie-Chefin Lynette Howell Taylor in einer Mitteilung.

Seit den 1970er Jahren wurden die Academy Awards beim US-Sender ABC ausgestrahlt. Bis zur 100. Oscar-Gala im Jahr 2028 behält der Sender die Rechte.