Russische und ukrainische Vertreter in USA erwartet

Die Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden in den kommenden Tagen in den USA fortgesetzt. Eine russische Delegation wird nach Angaben des Weißen Hauses am Wochenende zu Gesprächen mit US-Vertretern in Miami erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte zudem an, dass eine Delegation seines Landes ab Freitag in den USA sein wird. Der genaue Zeitplan für die jeweiligen Gespräche war zunächst unklar.

"Am Freitag und Samstag wird unser Team in den Vereinigten Staaten von Amerika sein, sie sind bereits auf dem Weg", sagte der ukrainische Präsident am Donnerstag in Kiew. Nach seinen Angaben werden möglicherweise auch europäische Politiker an den Gesprächen teilnehmen. Zu den Mitgliedern der ukrainischen Delegation machte Selenskyj keine Angaben. US-Medienberichten zufolge wird der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow in Miami zu Gesprächen mit den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner erwartet.

In Miami soll es nach Angaben des Weißen Hauses auch zu Verhandlungen zwischen Vertretern der USA und Russlands über den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges kommen. Das Magazin "Politico" berichtete, dass Witkoff und Kushner voraussichtlich auf US-Seite an den Gesprächen teilnehmen werden. Für Russland werde der Kreml-Berater Kirill Dmitrijew am Verhandlungstisch sitzen. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu den Delegationen beider Seiten.

In Moskau sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass Russland Kontakte vorbereite mit den USA, um sich über die jüngsten Gespräche in Berlin informieren zu lassen. Peskow sagte russischen Medien zufolge nicht, wann die Gespräche sind und wer an ihnen wo teilnimmt.

Zuletzt hatte es zahlreiche internationale diplomatische Bemühungen gegeben, um den seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Witkoff und Kushner trafen sich im November mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml und in den vergangenen Tagen in Berlin unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umjerow.

Nach Angaben aus verschiedenen Quellen gibt es Fortschritte bei der Frage künftiger Sicherheitsgarantien für Kiew; hoch umstritten ist weiterhin die Frage möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine.

Russland beanspruche den gesamten Donbass im Osten der Ukraine für sich und verlange den Abzug der ukrainischen Armee aus der Industrieregion, sagte Selenskyj am Donnerstag. Kiew lehne dies weiterhin ab. "Die Vereinigten Staaten suchen nach einem Kompromiss", fügte der ukrainische Präsident hinzu. Derzeit werden fast die ganze Region Luhansk und rund 80 Prozent der Region Donezk inklusive der jeweiligen Hauptstädte von russischen Truppen kontrolliert.