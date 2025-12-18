Trump: Vorgänger Biden für hohe Inflation verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die hohen Verbraucherpreise verantwortlich gemacht und zugleich die eigenen Erfolge gelobt. "Ich habe vor elf Monaten ein Chaos übernommen und ich bringe es in Ordnung", sagte Trump am Mittwoch in einer seltenen Ansprache aus dem Weißen Haus. Er senke die hohen Preise sehr schnell.

Zudem kündigte er eine Einmalzahlung von 1.776 Dollar für Angehörige des US-Militärs an; die Summe entspricht dem Jahr der US-Unabhängigkeitserklärung. Der republikanische Präsident, der sich regelmäßig über mangelnde Anerkennung seiner Erfolge beklagt, lobte die Arbeit seiner Regierung in verschiedenen Bereichen.

Trumps Republikaner wollen bei den Wahlen im November nächsten Jahres ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen. Die Demokraten wiederum verweisen auf die hohen Lebenshaltungskosten, um die Macht zu übernehmen. Hohe Inflation während der vierjährigen Amtszeit Bidens hatte Trump bei der Wahl im vergangenen Jahr zum Sieg über die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris verholfen.