Kommt Radweg auf Regionalbahn-Brücke? Zeit für Entscheidung drängt

Für das Riesenprojekt Regionalbahn-Ausbau bis Völs sind drei neue Brücken erforderlich. Die neue Innbrücke würde nach derzeitigem Stand als reine Bahnbrücke ausgeführt. Die Radlobby drängt jedoch vehement auf eine breitere Variante mit Fuß- und Radweg – und ohne zusätzliche Eisenbahnkreuzung. Die Entscheidung soll Anfang 2026 fallen.