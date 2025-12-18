Strecke Innsbruck – Völs
Kommt Radweg auf Regionalbahn-Brücke? Zeit für Entscheidung drängt
Derzeit endet die Tram/Regionalbahn-Linie 5 bei der Haltestelle Technik West in Innsbruck. Die Verlängerung bis Kranebitten soll bis 2030 gelingen, Völs 2032 erreicht werden.
© Michael Domanig
Für das Riesenprojekt Regionalbahn-Ausbau bis Völs sind drei neue Brücken erforderlich. Die neue Innbrücke würde nach derzeitigem Stand als reine Bahnbrücke ausgeführt. Die Radlobby drängt jedoch vehement auf eine breitere Variante mit Fuß- und Radweg – und ohne zusätzliche Eisenbahnkreuzung. Die Entscheidung soll Anfang 2026 fallen.