„Single Bells“ und „O Palmenbaum“: Das Quiz zu den Weihnachts-Klassikern
Inge Konradi, Erwin Steinhauer, Mariella Hahn, Mona Seefried, Thomas Beyrhofer und Johanna von Koczian (v.l.) spielten in beiden Klassikern mit.
© ORF/Milenko Badzic
Von Weihnachtslust zu Weihnachtsfrust. Die satirische Komödie „Single Bells“ und ihre Fortsetzung „O Palmenbaum“ gehören jedes Jahr ins fixe TV-Programm. Denn wenn sich der Jo und die Omama aufmachen, um einen Christbaum aus dem Wald zu stehlen, dann wissen wir: Bald ist Weihnachten! Wie gut kennt ihr euch mit den Klassikern aus?
Das Quiz zu „Single Bells“ und „O Palmenbaum“
13 Fragen zur satirischen Weihnachtskomödie. Stellt euer Wissen auf die Probe!
Frage 1 von 13:
Wie heißt die Ratte, die Sissi von ihrer Oma geschenkt bekommt?
