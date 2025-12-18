Drei Projekte
Erstes Hochhaus für Reutte: Pletzer bringt Hunderte Hotelbetten in die Region
In der Zielgeraden: Planer Thomas Strele (l.) übergibt gemeinsam mit Unternehmer Toni Pletzer die Einreichunterlagen für das Cityhotel an Reuttes Bürgermeister Günter Salchner (r.).
© Helmut Mittermayr, Architekturbüro Wasle & Strele
Das Cityhotel Reutte ist eingereicht. Die Gemeinde Höfen fällt im Jänner einen Grundsatzbeschluss für zwei Hotels am Hahnenkamm. Und in Elbigenalp hat die Vaya-Gruppe das größte Lechtaler Hotel wiedereröffnet.