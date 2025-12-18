Schon wieder schwer verletzt: Bittere Diagnose für ÖSV-Abfahrer

Hacker, der vergangene Woche 322 Tage nach seinem beim Abfahrtstraining in Kitzbühel erlittenen Kreuzbandriss sich mit dem Sieg im Europacup-Super-G von Santa Catarina zurückmeldete, hat sich erneut schwer verletzt. Der 26-Jährige verspürte nach einer harten Landung im ersten Training an derselben Stelle (Kamelbuckel) wie zuvor Eichberger sofort ein ungutes Gefühl im Knie, konnte aber noch ins Ziel fahren. Die Schmerzen wurden am nächsten Morgen stärker, eine MRT-Untersuchung gestern Abend in St. Ulrich (ITA) brachte schließlich die Diagnose: Meniskusriss im linken Knie.