Schon wieder schwer verletzt: Bittere Diagnose für ÖSV-Abfahrer
Nach der schweren Knieverletzung von Stefan Eichberger (Kreuzband und Meniskus gerissen) muss das österreichische Herren-Speed-Team auch auf Felix Hacker verzichten – er fällt für unbestimmte Zeit aus.
Hacker, der vergangene Woche 322 Tage nach seinem beim Abfahrtstraining in Kitzbühel erlittenen Kreuzbandriss sich mit dem Sieg im Europacup-Super-G von Santa Catarina zurückmeldete, hat sich erneut schwer verletzt. Der 26-Jährige verspürte nach einer harten Landung im ersten Training an derselben Stelle (Kamelbuckel) wie zuvor Eichberger sofort ein ungutes Gefühl im Knie, konnte aber noch ins Ziel fahren. Die Schmerzen wurden am nächsten Morgen stärker, eine MRT-Untersuchung gestern Abend in St. Ulrich (ITA) brachte schließlich die Diagnose: Meniskusriss im linken Knie.
„Nach der Landung hatte ich sofort ein ungutes Gefühl im Knie. Zunächst dachte ich, es sei nicht so schlimm, deshalb bin ich noch ins Ziel gefahren. Die Diagnose ist natürlich extrem bitter“, so Hacker, der in Graz operiert wird. (TT.com)