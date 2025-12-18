Polizei übersidelt

Kitzbühel strukturiert Ämter neu: Polizei zieht um, Services gebündelt

Stadpolizeikommandant Michael Wallner vor der neuen Dienststelle in der Hinterstadt 4.
© Obermoser
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Kitzbühel bündelt seine städtischen Dienste neu: Die Stadtpolizei zieht in die Hinterstadt 4 um, während Fundamt, Bürgerservice und das Entsorgungsreferat jetzt gemeinsam im Rathaus zu finden sind.

Kitzbühel – Die Stadt Kitzbühel organisiert mehrere Abteilungen neu. Dies betrifft die Standorte und Zuständigkeiten städtischer Ämter. Die Stadtpolizei Kitzbühel nimmt ihre neue Dienststelle in der Hinterstadt 4 in Betrieb. Dies geschieht ab dem 1. Dezember 2025. Bürger erreichen die Stadtpolizei montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr. Eine telefonische Terminvereinbarung ist notwendig. Die Dienststelle ist nicht permanent besetzt, etwa bei Streifenfahrten.

Im Rathaus, Parterre, finden sich nun Fundamt, Bürgerservice und die Entsorgungsabteilung. Diese Referate sind zusammengefasst. Sie nutzen die ehemaligen Räumlichkeiten der Stadtpolizei. Parteien können die Bürgerservicestelle, das Fundamt und die Entsorgungsabteilung montags bis freitags zwischen 7.30 und 12.00 Uhr besuchen. Nach den notwendigen Adaptierungen wechselt auch das Sozialreferat in das Rathaus. Strafregisterbescheinigungen erhalten Bürger ab sofort in der Stadtamtsdirektion im ersten Stock des Rathauses.

