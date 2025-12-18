Kitzbühel strukturiert Ämter neu: Polizei zieht um, Services gebündelt

Kitzbühel bündelt seine städtischen Dienste neu: Die Stadtpolizei zieht in die Hinterstadt 4 um, während Fundamt, Bürgerservice und das Entsorgungsreferat jetzt gemeinsam im Rathaus zu finden sind.

Kitzbühel – Die Stadt Kitzbühel organisiert mehrere Abteilungen neu. Dies betrifft die Standorte und Zuständigkeiten städtischer Ämter. Die Stadtpolizei Kitzbühel nimmt ihre neue Dienststelle in der Hinterstadt 4 in Betrieb. Dies geschieht ab dem 1. Dezember 2025. Bürger erreichen die Stadtpolizei montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr. Eine telefonische Terminvereinbarung ist notwendig. Die Dienststelle ist nicht permanent besetzt, etwa bei Streifenfahrten.