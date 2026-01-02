Jetzt kostenlos abonnieren: Mit dem TT-Family-Newsletter zu „Holiday on Ice“

HORIZONS ist die neue spektakuläre Show von „Holiday on Ice“ – energiegeladen, modern und voller Emotionen. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ bringt die Show den Rhythmus der Großstadt aufs Eis und erzählt von ihrer Vielfalt, Dynamik und den Menschen, die sie prägen. Erstklassiger Eiskunstlauf, spektakuläre Akrobatik und eine innovative Inszenierung sorgen für ein beeindruckendes Erlebnis.