Spektakuläre Show in Innsbruck
Jetzt kostenlos abonnieren: Mit dem TT-Family-Newsletter zu „Holiday on Ice“
Eiskunstlauf und Akrobatik – „Holiday on Ice“ versetzt ins Staunen.
© Holiday on Ice
HORIZONS ist die neue spektakuläre Show von „Holiday on Ice“ – energiegeladen, modern und voller Emotionen. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ bringt die Show den Rhythmus der Großstadt aufs Eis und erzählt von ihrer Vielfalt, Dynamik und den Menschen, die sie prägen. Erstklassiger Eiskunstlauf, spektakuläre Akrobatik und eine innovative Inszenierung sorgen für ein beeindruckendes Erlebnis.
Wir verlosen unter allen bestehenden und neuen AbonnentInnen des Family-Newsletters:
1x4 Tickets für die Premiere von „Holiday on Ice“ am 16. Jänner 2026 um 19 Uhr in der Olympiaworld Innsbruck
Teilnahmeschluss: 8. Jänner 2026.