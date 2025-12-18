In Ried abgängiger Mann nach stundenlager Suchaktion in Südtirol aufgefunden

Als ein 58-Jähriger am Mittwochabend in Ried im Oberinntal nicht wieder auftauchte, kam es zu einer großangelegten Suchaktion, bei der auch die Carabinieri beteiligt waren. Kurz vor Mitternacht kam es zum Happy End.

Ried im Oberinntal – Eine großangelegte Suchaktion im Tiroler Oberland hat am späten Mittwochabend ein glückliches Ende genommen. Gegen 19.45 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal ein 58-Jähriger gesundheitlich beeinträchtigter Mann als abgängig gemeldet. Der Mann war nicht wie gewöhnlich am Nachmittag in seine Unterkunft gekommen.

Daraufhin wurde eine umfassende, grenzüberschreitende Suchaktion gestartet. An dem Großeinsatz waren zahlreiche Feuerwehren aus dem Bezirk Landeck, Mantrailer-Hunde des Roten Kreuzes, Polizeidiensthunde und -drohnen, mehrere Polizeistreifen sowie die italienischen Carabinieri beteiligt.