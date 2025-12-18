Kreativ, geschickt, neugierig?

Fachschule – Aufbaulehrgänge – Kollegs – HTL – Schülerwohnen

Die HTL Kramsach bietet vielfältige Ausbildungen in den Bereichen Glas, Design, Fassadentechnik und Chemie und verfügt über eine einzigartige Lernatmosphäre!

Fachschule für Glastechnik und Gestaltung

Du zeichnest gerne, bist kreativ oder handwerklich geschickt und technisch interessiert? In unserer 4-jährigen Fachschule findest du eine handwerkliche Berufsausbildung am vielseitigen Werkstoff Glas, wahlweise mit kreativ-gestalterischem oder technischem Schwerpunkt.

Aufbaulehrgang für Objektdesign oder für Fassadentechnik

Du möchtest die Matura nach absolvierter Fachschule oder Lehre? Mit unseren 2-jährigen Aufbaulehrgängen führen wir dich im Rahmen einer Kreativ-Ausbildung im Bereich Design oder einer Hochbau-Ausbildung im technischen Fassadenbau zum HTL-Abschluss.

Kolleg für Objektdesign oder für Fassadentechnik

Du suchst nach einem handfesten Beruf nach absolvierter Matura? Unsere Kollegs bieten dir eine attraktive 2-jährige Ausbildung für den beruflichen Einstieg als Kreative-r im Bereich Design oder als KonstrukteurIn im technischen Fassadenbau.

HTL für Chemie

Du bist naturwissenschaftlich interessiert und analytisch begabt? Unsere 5-jährige HTL Chemie bietet eine vielseitige Berufsausbildung zur Chemie-IngenieurIn in den spannenden Bereichen der chemischen Industrie und den Life-Sciences.

Schülerwohnen und Mensa

Etwa 160 SchülerInnen bieten wir Wohnen direkt am Campus bei Vollverpflegung – leckeres Mittagessen gibt’s für ALLE!

Schnuppertage + Infoabende

Online-Infoabende und individuelle Schnuppertage in unseren Werkstätten und Laboren unterstützen dich bei deiner Berufswahl. Mehr dazu auf unserer Homepage!

Tage der offenen Tür 16. und 17. Jänner 2026