Nach Autounfall und Rauferei: Betrunkener löste Entführungsalarm aus

Klagenfurt – Ein betrunkener Kärntner (19) hat am Mittwoch in seiner Verwirrung die Polizei genarrt und Entführungsalarm ausgelöst. Er zeigte laut Polizei gegen 21.30 Uhr an, er sei in einem Kofferraum eingesperrt und der Pkw fahre durch Klagenfurt. Tatsächlich befand er sich in einem Klagenfurter Hotel.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der junge Mann zuvor gegen 19.30 Uhr einen Autounfall mit Sachschaden in der Landeshauptstadt verursacht, woraufhin ihm der Führerschein abgenommen wurde. Nach dem Unfall prügelte er sich noch mit einem 29-jährigen Osttiroler, ebenfalls mittelgradig alkoholisiert, der ihm einen Fausthieb ins Gesicht verpasste und ihn damit auch verletzte.