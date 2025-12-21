Ein Fest für alle Sinne
Weihnachtsmenü aus der Heimatküche: Drei festliche Rezepte mit regionalen Zutaten
Clemens Gesser und eine seiner Kreationen aus der Gourmetküche. Für die TT-LeserInnen hat der 3-Haubenkoch eine einfachere Rezept-Alternative erstellt.
© Hotel Gesser
Weihnachten vereint Liebe, Emotionen und Genuss. Der Osttiroler Alpinkoch Clemens Gesser ist bekannt für seine innovative Bergküche. Der 33-Jährige liefert das Rezept für ein dreigängiges Festtagsmenü mit Zutaten aus der Region – einfach zum Nachkochen.