Waldorfschule Innsbruck – mit allen Sinnen lernen

Wir lehren Kinder das, was keine KI ersetzen kann – und nutzen moderne Technologien dort, wo sie das Lernen bereichern.

Die Freie Waldorfschule Innsbruck versteht Bildung als ganzheitlichen Entwicklungsprozess. Im Mittelpunkt steht das Leitmotiv „Kopf, Herz und Hand“ – die Verbindung von intellektuellem Lernen, emotionaler Reife und praktischem Tun. Das Gesamtschulkonzept von der 1. bis zur 12. Schulstufe ermöglicht flexible Lernwege, um geforderte Bildungsziele zu erreichen.

Potenziale entwickeln

Eine starke analoge Basis in Rechnen, Schreiben und Lesen wird von Beginn an sorgfältig aufgebaut. Ziel ist es, nachhaltige Lernprozesse zu ermöglichen, ohne Überforderung, aber mit Freude, langfristigem Lernerfolg und solidem Fachwissen. Ein zentrales Element ist der Epochenunterricht, bei dem Inhalte immer über mehrere Wochen vertieft behandelt werden und so Verständnis, Konzentration und selbstständiges Denken fördern.

Kunst, Musik und Handwerk sind fester Bestandteil des Schulalltags und fördern Kreativität, Ausdrucksfähigkeit und individuelle Potenziale. In der Oberstufe absolvieren die Schüler:innen jährlich mehrwöchige Berufspraktika in verschiedenen Bereichen und gewinnen so wertvolle Kompetenzen und Erfahrungen für ihren weiteren Lebensweg. Digitale Medien werden altersgerecht und verantwortungsvoll eingesetzt: Persönliche Reife und grundlegende Kompetenzen stehen zuerst, darauf aufbauend wird Medienkompetenz entwickelt und erlernt.

© Freie Waldorfschule Innsbruck

Auslandserfahrungen mit Erasmus+

Ab der ersten Klasse lernen die Kinder Englisch und Italienisch, in der Unterstufe steht das Sprachgefühl und ein spielerischer Zugang im Zentrum, ab der Mittelstufe kommen Grammatik, freies Schreiben und Sprechen sowie internationale Erfahrungen durch zahlreiche Klassenfahrten und Erasmus+ Möglichkeiten hinzu.

Regelmäßiger Unterricht im Freien, Klassenfahrten, viel Bewegung und echte Naturerlebnisse als fester Bestandteil des Schulalltages unterstützen die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

Lebendige Schulgemeinschaft

Die langfristige Begleitung durch Lehrpersonen (Klassenlehrer:innen) schafft stabile Beziehungen und ein vertrauensvolles Lernumfeld. Das familiäre Umfeld ermöglicht eine individuelle, gezielte Stärkung und wir legen dabei großen Wert auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Empathie und Verantwortungsbewusstsein.

Getragen wird die Schule von einer lebendigen Schulgemeinschaft, in der Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern eng zusammenarbeiten. So entsteht ein Bildungsraum, der Kinder stärkt und sie auf ihrem individuellen Lebensweg begleitet.

Tag der offenen Tür - 23. Jänner 2026, 10 – 13 Uhr Erstklässler:innen oder Quereinsteiger:innen sind herzlich eingeladen, unsere Schule am Tag der offenen Tür persönlich kennenzulernen und mehr über unseren pädagogischen Ansatz zu erfahren. Alle Details unter www.waldorf-innsbruck.at