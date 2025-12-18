Ein Internat für junge Menschen von 14 bis 25 Jahren – mit Wochenendbetreuung

Die gemeinnützige Stiftung Schüler- und Lehrlingsheim unter dem Schutz des Hl. Josef bietet für bis zu 140 Jugendlichen eine umfassende Begleitung und Unterstützung für Schüler_innen, Lehrlinge und Studierende mitten im Herzen von Innsbruck. Bei Bedarf erfolgt die Betreuung auch auf Englisch.

Dein Weg ist unser Ziel

Das Internatsleben geht über einen Schlafplatz und Essen hinaus. Wir begleiten die Jugendlichen pädagogisch in Einzelgesprächen, auf schulischer Ebene oder bei Freizeitaktivitäten wie gemeinsame Turnsaalstunden, Tischfußball-, Watt- oder Mario-Kart-Turniere. Dabei geht es uns nicht nur um Spaß, sondern auch darum, den Zusammenhalt und die Gemeinschaft unter den Schüler_innen zu stärken. Persönliche Angelegenheiten haben bei uns Platz und werden ernst genommen.

Dein Weg ist unser Ziel. Wir sind mehr als ein Wohnheim. Seit über 135 Jahren begleiten wir junge Menschen auf ihrem Weg zum Abschluss. Alexandra Sponring, BA, MA, Direktorin

Dein zweites Zuhause

Ob für wenige Wochen oder ein ganzes Jahr, die Zimmer sind flexibel buchbar. Dabei bieten wir:

24-Stunden-Betreuung (sieben Tage/Woche)

Flexible Wohn- und Betreuungsmodelle für 5 oder 7 Tage, mit oder ohne Verpflegung

Gesunde und abwechslungsreiche Ernährung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten oder anderen Anforderungen

Sportstunden sowie zwei Musikstudios zum Üben.

Eine bessere Lage gibt’s nicht

Vom SLH Innsbruck aus sind Bahnhöfe, Schulen, Ausbildungsstätten und die Innenstadt gut erreichbar. Wir befinden uns direkt neben der Klinik und Universität. Rund um unser Haus liegen Bus- und Straßenbahnhaltestellen.

Neugierig geworden?

Interessierte können sich für einen Besichtigungstermin mit uns in Verbindung setzen: slh@tsn.at

Kontakt und Infos SLH Innsbruck Schüler- und Lehrlingsheim am Innrain Innrain 43, 6020 Innsbruck Telefon: 0043 512 581 186 E-Mail: slh@tsn.at Homepage: www.slh-innsbruck.at