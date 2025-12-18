🗓️ Unsere Event-Tipps
Christkindleinzug, Weihnachten mit Hansi und Yasmo in Innsbruck: Das ist los in Tirol
Das Christkind zieht in seinem lockigen Haar am Wochenende in Tirol ein, Blondschopf Hansi Hinterseeer ist im Zillertal unterwegs und Rapperin Yasmo singt mehr oder weniger besinnliche Lieder im Treibhaus. Zwischen Schlager mit Hansi und Indie mit Yasmo zieht am Wochenende in Tirol auch noch das Christkind ein.
© Imago/Future Image; Berger; Rußmann
Eines ist klar: Es weihnachtet in Tirol. Nur mehr wenige Tage, dann steht der Heilige Abend endlich vor der Tür. Um die restliche Wartezeit darauf zu verkürzen, ist am Wochenende wieder einiges los in Tirol. So findet am Sonntag in der Landeshauptstadt der Christkindleinzug statt. Auch Schlagerlegende Hansi Hinterseer, Turbobier und Yasmo laden zum vierten Adventwochenende ein. Daneben gibt es einige Weihnachtskonzerte.