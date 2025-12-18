Christkindleinzug, Weihnachten mit Hansi und Yasmo in Innsbruck: Das ist los in Tirol

Eines ist klar: Es weihnachtet in Tirol. Nur mehr wenige Tage, dann steht der Heilige Abend endlich vor der Tür. Um die restliche Wartezeit darauf zu verkürzen, ist am Wochenende wieder einiges los in Tirol. So findet am Sonntag in der Landeshauptstadt der Christkindleinzug statt. Auch Schlagerlegende Hansi Hinterseer, Turbobier und Yasmo laden zum vierten Adventwochenende ein. Daneben gibt es einige Weihnachtskonzerte.