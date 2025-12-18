Campus Gesundheit Reutte – weil‘s um deine Gesundheit geht

Der Campus Gesundheit Reutte steht für eine hohe Qualität der Ausbildungen und vereint Schule und Fachhochschule. Gleichzeitig drückt der Begriff „Campus“ Offenheit, Entwicklung und ein besonderes Lebensgefühl aus.

Am Campus herrscht eine pädagogische Vielfalt, die auf Augenhöhe kommuniziert und die Auszubildenden in den Mittelpunkt stellt.

Jede:r Auszubildende wird am Campus Gesundheit Reutte mit individueller Lernbegleitung und Coaching auf dem persönlichen Weg in die Pflege begleitet.

Folgende Ausbildungsmodelle werden aktuell am Campus angeboten:

FH BACHELOR STUDIENGANG GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE

•Dauer: 6 Semester (180 ECTS)

•Anmeldung bis: 10. April 2026

•Start: 01. Oktober 2026

Als diplomierte:r Gesundheits- und Krankenpfleger:in betreut und versorgt man eigenverantwortlich kranke und pflegebedürftige Menschen. Mit Sorgfalt beobachtet und überwacht man den Gesundheitszustand der Pati-ent:innen, Bewohner:innen oder Klient:innen und unterstützt sie in den Aktivitäten des täglichen Lebens. Ihre Arbeit setzt genau in jenen Bereichen an, in denen die Ihnen anvertrauten Menschen Unterstützung und Hilfe zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit benötigen. Gleichzeitig wird mit pflegerischen Tätigkeiten weiteren Erkrankungen der Patient:innen vorgebeugt und die Gesundheit von Menschen aller Altersstufen gefördert. Ebenso leiten Sie andere Pflegeberufe an und erstellen den Pflegeprozess (= Erstellung eines zielgerichteten Arbeitsablaufes, mit dem Sie Probleme bei Patient:innen erkennen und dementsprechende pflegerische Maßnahmen setzen, organisieren, durchführen und evaluieren).

Die Vielfalt des Menschen zeigt sich auch in der Vielfalt des Pflegeberufes. Deshalb fördern wir diese Vielfalt bereits während der Ausbildung am Campus Gesundheit Reutte. Direktorin carolin sprenger, BScN, MSc

PFLEGEASSISTENZ

•Dauer: 12 Monate (Vollzeit),

18 Monate (Teilzeit)

•Anmeldung bis: 10. April 2026

•Start: 15. September 2026

In der Ausbildung zur Pflegeassistenz werden grundlegende Kenntnisse des gesunden und kranken Menschen vermittelt.

Die Ausbildung besteht einerseits aus der Basispflege (z.B. Körperpflege, Mobilisation…) und andererseits aus dem Bereich Diagnostik und Therapie (z.B. Insulininjektionen). Der Tätigkeitsbereich der Pflegeassistenz umfasst die Mitwirkung und Durchführung von Pflege-maßnahmen, welche Ihnen von Angehörigen des gehobenen Dienstes übertragen werden.

Die Ausbildung zur Pflegeassistenz wird auch als Teilzeitmodell angeboten und ist familienfreundlich gestaltet.

PFLEGEFACHASSISTENZ

•Dauer: 24 Monate

•Anmeldung bis: 10. April 2026

•Start: 15. September 2026

Die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz bietet eine fundierte, praxisnahe Qualifizierung für einen vielseitigen Beruf im Gesundheitswesen. Im ersten Ausbildungsjahr erfolgt die Grundlage ident zur Pflegeassistenzausbildung, im zweiten Jahr wird dieses Wissen vertieft und erweitert. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten wie EKG, EEG, Lungenfunktionstest oder Blasenkatheterismus bei Erwachsenen. Die Ausbildung bereitet optimal auf einen verantwortungsvollen Beruf vor, in dem Fachkompetenz, Menschlichkeit und Teamarbeit im Mittelpunkt stehen.

VORBEREITUNGSJAHR PFLEGESTARTER*INNEN

•Dauer: 12 Monate

•Anmeldung bis: 27. Februar 2026

•Start: 15. September 2026

Mit dem Vorbereitungsjahr Pflegestarter*innen besteht die Möglichkeit am Campus Gesundheit Reutte bereits im Alter von 15 Jahren mit der Ausbildung zu beginnen. In einer familiären und schülerzentrierten Umgebung schließt man nach dem Vorbereitungsjahr sowie einer 18-monatiger Teilzeitausbildung als Pflegeassistent:in ab.

Danach stehen einem alle weiteren Ausbildungen offen – über die Ausbildung zur Pflegefachassistenz bis hin zum Bachelorstudium.

Für einen einfachen und sicheren Schulweg wird für die Jugendlichen ein Shuttledienst vom Schulzentrum Reutte an den Campus Gesundheit sowie zu den Vorpraktikumsstellen angeboten.

ENGLISCH VORBEREITUNG AUF DIE STUDIENBERECHTIGUNGSPRÜFUNG

•Nächster Kursbeginn: September 2026

Dieser Kurs richtet sich an Pflegeassistent:innen, Pflegefachassistent:innen oder Absolvent:innen der Diplomausbildung die den ersten Schritt in Richtung Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege machen möchten. Mit praxisnahen Inhalten und gezieltem Sprachtraining bietet der Kurs optimale Vorbereitung auf die Anforderungen der Studienberechtigungsprüfung.

INFOABENDE 2026 Vorstellung aller Ausbildungstypen mit anschließender Campus- und Wohnheimführung: 20. Februar 2026, 27. März 2026, jeweils um 19 Uhr am Campus Gesundheit Reutte. Tag der offenen Tür 2026: 29. Jänner 2026