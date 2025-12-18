Urteil in Wien
Pilnacek-Buch wird eingezogen, Pilz muss Entschädigung zahlen
Der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek starb im Oktober 2023.
© APA/EXPA/Groder
Wien – Ex-Politiker Peter Pilz ist am Donnerstag in Wien erstinstanzlich wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden. Er hatte in seinem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek insinuiert, mehrere Spitzenbeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen und Vorgänge zu vertuschen.
Pilz muss laut Gericht insgesamt 57.000 Euro Entschädigung zahlen. Das Buch selbst wird laut Urteil eingezogen, das Urteil veröffentlicht. (APA)