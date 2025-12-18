Pilnacek-Buch wird eingezogen, Pilz muss Entschädigung zahlen

Wien – Ex-Politiker Peter Pilz ist am Donnerstag in Wien erstinstanzlich wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden. Er hatte in seinem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek insinuiert, mehrere Spitzenbeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen und Vorgänge zu vertuschen.