Katholische Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Innsbruck

Durch Bildung Zukunft gestalten

Die KBAfEP Innsbruck bietet neben der Allgemeinbildung eine umfassende und praxisorientierte Ausbildung zur Elementarpädagogin bzw. zum Elementarpädagogen. Die Schüler:innen erwarten ausgezeichnete Berufsaussichten im elementarpädagogischen Feld.

Zur Wahl stehen zwei unterschiedliche Schwerpunkte: „Vielfalt belebt“ und „International bewegt“.

„Die Ausbildung umfasst sowohl eine vertiefte Allgemeinbildung als auch die Vermittlung jener pädagogischen Haltungen und Kompetenzen, die zur qualifizierten Ausübung des Berufs befähigen und den Erwerb der Universitätsreife sicherstellen.“ Mag. Regina Rüscher-Christler, Direktorin BAfEP

Der internationale Schwerpunkt verfolgt das Ziel, Italienisch als zweite lebende Fremdsprache zu erlernen, Einblicke in verschiedene Kulturen und deren Bildungssysteme zu gewinnen und so den persönlichen wie beruflichen Horizont zu erweitern.

Der Schwerpunkt „Vielfalt belebt“ legt den Fokus darauf, individuelle und kulturelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten kennenzulernen, kreative Ausdrucksformen zu erproben und die eigene Persönlichkeit zu stärken.

Für alle, die sich zusätzlich qualifizieren möchten, besteht ab der dritten Klasse die Möglichkeit, die Zusatzausbildung Horterziehung zu wählen und damit pädagogische Kompetenzen für die Begleitung von Kindern bis zum 15. Lebensjahr zu erwerben.

Neben der fünfjährigen Ausbildung mit Matura bietet die KBAfEP auch das „Kolleg Dual“ an. Es kann berufsbegleitend absolviert werden und dauert fünf Semester. Das Kolleg eignet sich besonders für Quereinsteiger:innen aus anderen Berufen oder Kindergartenassistent:innen, die sich als pädagogische Fachkraft qualifizieren wollen.

Voraussetzung für das Kolleg ist die Matura oder eine Studienberechtigungsprüfung.

Für beide Ausbildungswege ist eine Eignungsprüfung in Kommunikations- und Kontaktfähigkeit erforderlich.

Katholische Volksschule: www.vs-kettenbruecke.tsn.at Katholische Mittelschule: www.ms-kettenbruecke.tsn.at Tag der offenenTür: Samstag, 10. Jänner 2026, 9:00–13:00 Uhr Kontakt und Infos: Kath. Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Falkstraße 28, 6020 Innsbruck Telefon: +43 512 583116 E-Mail: kbafep-ibk@tsn.at Homepage: www.kbafep.at

KORG Kettenbrücke: individuell und lebendig

DEINE Möglichkeiten, DEIN Weg zur Matura

In unserer modernen, persönlichen Schule begleiten wir junge Menschen nach der Mittelschule oder der Unterstufe des Gymnasiums auf dem Weg zur Reifeprüfung. Dabei bieten wir neben der Allgemeinbildung als Fundament auch Individualisierung durch unsere drei Schwerpunkte und unser vielfältiges Kurssystem an.

UNSERE SCHWERPUNKTE

KORG.art: kunst * musik * tanz

Lerne vielseitig und kreativ – wir bieten dir eine individuelle, künstlerische und praxisorientierte Ausbildung als Basis für ein breites Berufsfeld.

Kunst, Klavier, Gitarre, Gesang oder Tanz – du wählst deinen Schwerpunkt und kannst dein künstlerisches Talent entfalten.

Mach dein Talent sichtbar – gewinne Einblicke ins professionelle Kunstleben und sammle Erfahrungen. Beim ART-Event und vielen anderen Auftritten kannst du deine eigene Performance auf die Bühne bringen.

KORG.kom: sprache * kommunikation * medien

Lerne kommunikativ und zukunftsorientiert – wir bieten dir eine vielseitige und mehrsprachige Ausbildung für deine mögliche Zukunft als Medienmacher:in.

Kommunikation und Medien, Medienwerkstatt, Media Lab – sei gesprächig, neugierig und wende die erlernte Theorie praktisch an (even in English or other foreign languages if you wish).

Zeig, was du kannst – gestalte Beiträge für die Wandzeitung, filme und schneide Clips und nimm Podcasts auf.

„Neben dem persönlichen Umfeld schätzen wir die gelebte Schulgemeinschaft und das wertschätzende Miteinander.“ Elternverein KORG Kettenbrücke

KORG.med: mensch * gesundheit * medizin

Lerne für deine Zukunft – wir bieten eine fundierte medizinische und naturwissenschaftliche Grundlage für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich. Mit Praktika, Diätetik, Humanbiologie, Psychologie und Philosophie im medizinischen Kontext tauchst du in die Welt des menschlichen Körpers ein. Erlebe spannende Einblicke in Gesundheitsberufe durch Lehrausgänge, Schnuppertage und praxisnahe Workshops.

UNSER KURSSYSTEM IM WAHLPFLICHTBEREICH:

Die Schüler:innen können

aus einem großen und abwechslungsreichen Angebot wählen,

sich ihr eigenes Kurspaket zusammenstellen,

auch Kurse besuchen, die nicht zum gewählten Schwerpunkt passen, und daher in andere Bereiche hineinschnuppern,

Zusatzqualifikationen erwerben (Cambridge-Certificate, Erste-Hilfe-Schein uvm.).

Tag der offenen Tür Freitag, 23. Jänner 2026, 9:00–12:30 Uhr Anmeldung bis 27. Februar 2026 unter 0512/580020