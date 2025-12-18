Night Fever in Sölden – Flutlicht, Filmflair und feine Küche erleben

Nach dem Auftakt an zwei Donnerstagen – dem 25. Dezember und 1. Januar – heißt es anschließend wieder jeden Mittwoch: Bühne frei für das Nachtfieber in Sölden! Auf dem Programm stehen Rodeln und Skifahren bei Flutlicht, „ELEMENTS by Night“ und kulinarische Höhepunkte beim Summit Dinner im ice Q oder im FALCON À-la-Carte-Restaurant.

Wenn die Dämmerung über den Bergen rund um Sölden einsetzt, ist für Wintersportler:innen, Actionfans und Genießer:innen noch lange nicht Schluss. Denn an den Abenden des Wednesday Night Fever dreht die Ötztaler Destination richtig auf. Von 25. Dezember bis 18. März zeigt sich Sölden einmal pro Woche von seiner glänzenden Nachtseite und macht die Wochenmitte wieder zum Highlight.

Nachtskilauf

Bereit für die nächste Stufe im Skivergnügen? Was tagsüber begeistert, bekommt unter Flutlicht eine ganz neue Qualität. Nachtskifahren und Snowboarden verbindet Ruhe, glitzernde Pisten und eine Atmosphäre, die man erlebt haben muss. Zur Verfügung steht eine perfekt beleuchtete, vier Kilometer lange Nachtskilaufpiste (Nr. 3, 3b, 10, 9) von der Gaislachkogl-Mittelstation bis ins Tal. Ob gemütliche Schwünge über familienfreundliche blaue Hänge oder sportlich-anspruchsvolle Abschnitte auf schwarzen Pisten – hier ist für jedes Level etwas dabei. Bergauf geht’s bequem mit der Gaislachkoglbahn I, die an diesen Abenden von 17.30 bis 21 Uhr fährt. Letzte Abfahrt von der Mittelstation ist um 21.30 Uhr.

Zur Wochenmitte verlängert sich das Skivergnügen im Flutlicht. © Ötztal Tourismus/TwoSomePioneers

Nachtrodeln

Nicht nur Pistenfans kommen auf ihre Kosten, auch Rodler:innen fiebern dem Mittwochabend am Gaislachkogl entgegen. Direkt neben der Mittelstation startet die über sieben Kilometer lange Rodelbahn, die zu den längsten und unterhaltsamsten des Landes zählt. Ein bisschen Kondition fürs Lenken und Bremsen schadet nicht, doch die Strecke ist so angelegt, dass auch Familien und weniger Geübte sicher hinunter nach Sölden kommen. Und dank Beschneiungsmöglichkeit ist Spaß auf zwei Kufen die ganze Saison über garantiert. Das Night Ticket gilt sowohl fürs Nachtskifahren als auch fürs Nachtrodeln. Und falls der Schlitten fehlt, helfen die Sportgeschäfte rund um die Gaislachkogl-Talstation mit bequemen Verleihangeboten weiter.

Die über 7 km lange Rodelbahn lädt zum sportlichen Tagesausklang. © Bergbahnen Sölden/Rudi Wyhlidal

ELEMENTS by Night

Ein Abstecher zur James-Bond-Erlebniswelt am Gipfel des Gaislachkogls bildet den Höhepunkt des Abends. Mit der zweiten Sektion der Gaislachkoglbahn geht’s auf über 3.000 Meter – mitten hinein in 007 ELEMENTS, die spektakuläre Hommage an den berühmtesten Geheimagenten der Welt und die Dreharbeiten zu „Spectre“ in Sölden. Neun räumliche Inszenierungen auf zwei Ebenen, Original-Requisiten und multimediale Highlights erzählen sechs Jahrzehnte Bond-Geschichte auf eindrucksvolle Weise. Mit Blick von der Freiluftterrasse auf die stille nächtliche Bergwelt bekommt dieses Erlebnis eine ganz besondere Intensität.

Die Erlebniswelt 007 ELEMENTS versetzt Besucher:innen ins Bond-Fieber. © Bergbahnen Sölden/Rudi Wyhlidal

Summit Dinner

Neben so viel Sport und Action darf auch der Gaumen verwöhnt werden. Und wo geht das besser als am Gaislachkogl mit seinen ausgezeichneten kulinarischen Aushängeschildern? Beim Summit Dinner im ice Q, Österreichs höchstgelegenem 2-Hauben-Restaurant, genießen Feinschmecker:innen ein exklusives 5-Gang-Menü – serviert in der originalen „Spectre“-Kulisse auf 3.048 Metern. Küchenchef Klaus Holzer und sein Team setzen dabei auf alpine Top-Produkte und edle Tropfen renommierter Winzer.

Fine Dining im ice Q auf 3.048 Meter offenbart eine neue Dimension von „Gipfelgenuss“. © Bergbahnen Sölden/Christoph Nösig

Auch das FALCON À-la-Carte-Restaurant an der Mittelstation lädt zu einem besonderen Abend ein: Regionale Küche, moderner Stil und beeindruckende Ausblicke verbinden sich zum Fine Dining par excellence für Nachtschwärmer:innen und Genießer:innen.

Auszeit zur Wochenmitte

Mit diesem Paket aus Wintersport, Erlebnis und Genuss lockt Sölden jeden Mittwoch (Ausnahme: Donnerstag, 25.12.25 und 01.01.26) zahlreiche Tiroler:innen aus dem Alltag. Gut erreichbar aus allen Landesteilen, wartet die Destination mit eindrucksvollen Momenten unterm Sternenhimmel auf. Und wer einmal dabei war, den packt das „Bergfieber“ jedes Mal aufs Neue!

Tickets und Ermäßigungen Das Night Ticket gilt sowohl für den Nachtskilauf als auch für das Nachtrodeln. Preis für Erwachsene 20 Euro bei gültigem Skipass (sonst 23 Euro). Kinder (2011-2017) zahlen 11 Euro bei gültigem Skipass (sonst 12,50 Euro). Für Snowkids (2018-2021) kostet der Spaß nur 2 Euro. Abendverkauf an der Kassa der Gaislachkoglbahn (17.30 – 21.00 Uhr). In Saisonkarten bzw. der Tirol Regio Card ist das Night Ticket inkludiert (ausge­nom­men Tirol Snow Card).

007 ELEMENTS – Interaktive James Bond Erlebniswelt Tickets, Preise & Online-Ticketshop auf 007elements.com HIGHLIGHTS: 1.300 m² Ausstellungsfläche

Erlebniswelt mit 9 Kammern im Inneren des Berges

Original Flugzeug-Wrack aus „Spectre“

360º Filminstallationen aus Londons Pinewood Studios

The Plaza: Spektakuläre Freiluftterrasse auf 3.050 m Seehöhe