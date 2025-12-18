Verfassungsschutz erstmals unter weiblicher Führung

Sylvia Mayer übernimmt mit 1. Jänner 2026 die Leitung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Die bisherige Stellvertreterin ihres Vorgängers ging als Beste aus dem Hearing hervor, ihre Bestellung galt nur noch als Formsache.

Wien – Neues Jahr, neuer Job: Sylvia Mayer wird ab 1. Jänner Chefin der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst (DSN). Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass die bisherige Stellvertreterin die Leitung der Behörde übernimmt, nachdem sich Omar Haijawi-Pirchner mit Jahresende aus der Funktion zurückzieht. Sie sei „als einzige Kandidatin oder Kandidat als 'in höchstem Ausmaß' geeignet aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen“, hieß es am Donnerstag aus dem Innenministerium.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sparte nicht mit Lob an der neuen obersten Verfassungsschützerin: „Sylvia Mayer hat in ihrer bisherigen Tätigkeit im Verfassungsschutz außerordentliche fachliche Kompetenz, aber vor allem auch Führungsverantwortung in schwierigen Situationen unter Beweis gestellt“. Sie genieße sowohl bei österreichischen Experten als auch international höchstes Ansehen. Vorschusslorbeeren erntete sie auch vom zuständigen Staatssekretär für Staatsschutz Jörg Leichtfried (SPÖ) und dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

Langjährige Erfahrung

Mayer ist seit 2006 für das Bundesministerium für Inneres tätig und wechselte im Jahr 2012 von der Exekutive in Linz zum damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wo sie zuerst im Bereich der Extremismusbekämpfung eingesetzt und später mit dem Aufbau einer Organisationseinheit zum Schutz kritischer Infrastruktur und Cybersicherheit beauftragt wurde.

In den nachfolgenden Jahren leitete sie im Verfassungsschutz unterschiedliche Organisationseinheiten, unter anderem die Abteilung für Sicherheit und Schutz sowie die Abteilung für Strategie, Ressourcen und Stabsangelegenheiten. Im Oktober 2023 wurde sie zur stellvertretenden DSN-Direktorin bestellt.

Kooperation mit Partnerdiensten weiter im Fokus

„Die Arbeit des österreichischen Verfassungsschutzes bildet das Fundament für ein sicheres Miteinander in unserer Republik. Ich bin stolz, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DSN und der LSE (Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung) dieses Fundament zu gewährleisten“, bedankte sich Mayer. Sie freue sich, den Verfassungsschutz fortan „weiterzuentwickeln“.

In ihrer neuen Rolle als Direktorin wird Sylvia Mayer die strategische Ausrichtung der DSN verantworten und die Weiterentwicklung zentraler verfassungsschutzrelevanter Aufgaben vorantreiben. Die DSN werde unter ihrer Führung die Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern weiterhin ausbauen, moderne Analyse- und Präventionsmethoden stärken sowie die strukturelle Weiterentwicklung der Organisation fortsetzen, wurde betont.