HLWest – Gestalte deine Zukunft

Das Erlernen sozialer und kommunikativer Kompetenzen wird bei uns großgeschrieben. In modernem Ambiente mit Erholungsoasen im Inneren und viel Grün und eigenem Schulteich im großzügigen Außenbereich findet man ideale Voraussetzungen für ein angenehmes Lernklima. Am Stadtrand gelegen, punktet die HLWest neben der Nähe zur Natur mit ausgezeichneter Infrastruktur und bester Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Innenstadt und dem Umland.