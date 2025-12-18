HLWest – Gestalte deine Zukunft
Die HLWest bietet fundierte Allgemein- und Berufsbildung mit Matura und starkem Praxisbezug.
Das Erlernen sozialer und kommunikativer Kompetenzen wird bei uns großgeschrieben. In modernem Ambiente mit Erholungsoasen im Inneren und viel Grün und eigenem Schulteich im großzügigen Außenbereich findet man ideale Voraussetzungen für ein angenehmes Lernklima. Am Stadtrand gelegen, punktet die HLWest neben der Nähe zur Natur mit ausgezeichneter Infrastruktur und bester Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Innenstadt und dem Umland.
Die HLWest bietet 5-jährige Ausbildungen mit Matura an sowie eine 3-jährige Fachschule mit Abschlussprüfung.
„Ob weiterführende Ausbildung oder direkter Berufseinstieg – die Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten für unsere Absolventinnen und Absolventen ist durch die neuen Vertiefungen größer als je zuvor.“
Mag. Martina Lasser, Direktorin
Kontakt und Infos
HLWest Innsbruck, Technikerstraße 7a, 6020 Innsbruck
Telefon: 0043 512 27 67 47
E-Mail: office@hlwest.at
Homepage: www.hlwest.at
.businesswelten
- Fundierte Wirtschafts- & Persönlichkeitsbildung
- Berufsbezogene Kommunikation & Business English
- Laptopklasse ab dem 2. Jahrgang, Homeoffice-Tage
- Social-Media- und SAP-Ausbildung
- Vernetzung mit Unternehmen und Verwaltungseinrichtungen
- Kooperation mit dem MCI (Management Center Innsbruck)
.sprachwelten
- Drei lebende Fremdsprachen (zwei Weltsprachen und eine Nachbarsprache)
- Lernstrategien für einen schnelleren Spracherwerb
- Mehrsprachigkeitsunterricht
- Englisch als Arbeitssprache in ausgewählten Gegenständen
- Kooperation mit dem Bereich Didaktik der Spracheninstitute der Uni Innsbruck
.gesundheitswelten MED
- Vertiefung im Bereich Medizin
- (Anatomie, Krankheiten, Medikamente, Altern, Ernährungsmedizin)
- Medizin-Labor (Mikroskopieren, Sezieren, Experimente)
- Kommunikation in Gesundheitsberufen
- Vernetzung mit Gesundheitseinrichtungen
- Rechtliche Grundlagen im Gesundheitsbereich
.gesundheitswelten VITAL
- Vertiefung im Vitalbereich
- (Grundlagen des Sports, Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheits- und Sportmanagement, Gesundheits- und Sporttourismus)
- Trendsportarten
- Organisation von Gesundheitstagen und Sportevents
- Sporternährung
NEU HLPFLEGE
- Abgeschlossene Ausbildung zum/r Pflegefachassistenten/in
- Enge Zusammenarbeit mit dem AZW Innsbruck
- Vorbereitungskurs zum Aufnahmetest Medizinstudium
- Anrechnung auf ein weiterführendes Bachelorstudium Pflege im Aus- maß von 2 Semestern
.gesundheits- und wirtschaftswelten fachschule (3 Jahre)
- Berufsorientierte Ausbildung für die Bereiche Gesundheit, Privatwirtschaft und Verwaltung
- Praxisbezug: Erste Hilfe, Grundlagen der Kranken- und Altenpflege
- Zusammenarbeit mit dem Amt der Tiroler Landesregierung und dem AZW Innsbruck
- Ausbildung in Küchen- und Restaurantmanagement
- Breite Allgemeinbildung und Vertiefung deiner sozialen Kompetenzen