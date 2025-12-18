Reanimation erfolglos
Tödlicher Unfall auf Bauernhof in Kössen: 67-Jähriger von Heuballen getroffen
Für den 67-jährigen Bauern kam jede Hilfe zu spät.
Kössen – Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Kössen. Ein 67-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Bauer wollte gegen 13.30 Uhr die Tiere füttern und hielt sich zu diesem Zweck im Stadel auf. Dort waren drei Heuballen aufeinander gestapelt. Aus bisher unbekannten Gründen kam der oberste, 350 Kilo schwere Ballen ins Rutschen, fiel auf den Mann und verletzte ihn schwer.
Der 67-Jährige konnte zwar noch seinen Sohn verständigen, der daraufhin über seine Mutter die Rettungskräfte alarmierte. Die Hilfe kam allerdings zu spät, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der 67-Jährige erlag aber noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (TT.com)