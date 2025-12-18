Tödlicher Unfall auf Bauernhof in Kössen: 67-Jähriger von Heuballen getroffen

Kössen – Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Kössen. Ein 67-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Bauer wollte gegen 13.30 Uhr die Tiere füttern und hielt sich zu diesem Zweck im Stadel auf. Dort waren drei Heuballen aufeinander gestapelt. Aus bisher unbekannten Gründen kam der oberste, 350 Kilo schwere Ballen ins Rutschen, fiel auf den Mann und verletzte ihn schwer.