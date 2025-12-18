„Snowboard-Pionierin“ Alexandra Krings mit 51 Jahren gestorben

Wien – Die ehemalige Alpin-Snowboarderin Alexandra Krings ist mit 51 Jahren gestorben. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt betrauerte am Donnerstag in einem Kondolenzschreiben das „viel zu frühe“ Ableben einer „Snowboard-Pionierin“.

Die Salzburgerin Krings wurde in der Weltcup-Premieren-Saison 1994/95 Dritte der Riesentorlauf-Gesamtwertung, holte bis zum Karriereende 1999 einen Weltcupsieg und landete neunmal am Podest. Mit Heidi und Doresia Krings vertraten auch ihre Schwestern viele Jahre lang Österreich im Snowboard-Weltcup. (APA)