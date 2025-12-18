22-Jähriger leicht verletzt

Pkw stießen frontal zusammen: 84-Jähriger bei Autounfall in Brixlegg verletzt

Ein 84-Jähriger wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Der zweite Lenker erlitt nur leichte Verletzungen.

Brixlegg – Zu einem schweren Autounfall kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr in Brixlegg. Ein 84-Jähriger war mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er frontal mit dem Wagen eines 22-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Der 22-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, heißt es von Seiten der Polizei.

Wie es zum Zusammenstoß kam, ist derzeit noch nicht vollständig klar. Man vermutet eine Blendwirkung. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051