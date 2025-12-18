22-Jähriger leicht verletzt
Pkw stießen frontal zusammen: 84-Jähriger bei Autounfall in Brixlegg verletzt
Ein 84-Jähriger wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Der zweite Lenker erlitt nur leichte Verletzungen.
Brixlegg – Zu einem schweren Autounfall kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr in Brixlegg. Ein 84-Jähriger war mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er frontal mit dem Wagen eines 22-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Der 22-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, heißt es von Seiten der Polizei.
Wie es zum Zusammenstoß kam, ist derzeit noch nicht vollständig klar. Man vermutet eine Blendwirkung. (TT.com)