Pkw stießen frontal zusammen: 84-Jähriger bei Autounfall in Brixlegg verletzt

Brixlegg – Zu einem schweren Autounfall kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr in Brixlegg. Ein 84-Jähriger war mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er frontal mit dem Wagen eines 22-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Der 22-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, heißt es von Seiten der Polizei.