Zwei Meter auf Boden geprallt
Missglückte Landung mit Paragleiter: 29-Jähriger in Seefeld verletzt
Seefeld – Ein 29-jähriger Gleitschirm-Pilot wurde am Donnerstag bei der Landung in Seefeld verletzt. Der Deutsche, der in Tirol wohnt, startete mit seinem Paragleiter vom Seefelder Joch. Als er gegen 11 Uhr zur Landung am Golfplatz ansetzte, unterschätzte er die Wind- und Thermikverhältnisse sowie die Distanz zum Boden, berichtet die Polizei.
Er sackte aus einer Höhe von rund zwei Metern ab und prallte mit dem Gesäß auf den Boden. Der 29-Jährige wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)