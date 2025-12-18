Missglückte Landung mit Paragleiter: 29-Jähriger in Seefeld verletzt

Seefeld – Ein 29-jähriger Gleitschirm-Pilot wurde am Donnerstag bei der Landung in Seefeld verletzt. Der Deutsche, der in Tirol wohnt, startete mit seinem Paragleiter vom Seefelder Joch. Als er gegen 11 Uhr zur Landung am Golfplatz ansetzte, unterschätzte er die Wind- und Thermikverhältnisse sowie die Distanz zum Boden, berichtet die Polizei.