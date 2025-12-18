Bankdaten preisgegeben
Völser fiel auf Internetbetrüger herein: Fast 10.000 Euro weg
Völs – Ein 57-jähriger Völser wurde am Donnerstag Opfer eines Internetbetrugs, er verlor fast 10.000 Euro. Der Mann klickte auf einen Link und gab seine persönlichen Daten sowie die Bankdaten ein. Daraufhin wurde er von einem Fake-Sicherheitsmitarbeiter der Bank angerufen. Dieser erklärte ihm, dass es eine Überweisung gegeben habe, diese müsse storniert werden.
Der 57-Jährige bestätigte die angebliche Stornierung. Bei einer Überprüfung seiner Bankverläufe stellte er unmittelbar darauf fest, dass es sich tatsächlich um eine Abbuchung und nicht um eine Rückbuchung gehandelt hatte. Daraufhin erstattete er Anzeige. (TT.com)