Völser fiel auf Internetbetrüger herein: Fast 10.000 Euro weg

Völs – Ein 57-jähriger Völser wurde am Donnerstag Opfer eines Internetbetrugs, er verlor fast 10.000 Euro. Der Mann klickte auf einen Link und gab seine persönlichen Daten sowie die Bankdaten ein. Daraufhin wurde er von einem Fake-Sicherheitsmitarbeiter der Bank angerufen. Dieser erklärte ihm, dass es eine Überweisung gegeben habe, diese müsse storniert werden.