Radfahrer kollidierten in Thaur: Zwei Männer verletzt

Thaur – Zwei Radfahrer wurden am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg in Thaur verletzt. Der 70-Jährige und der 34-Jährige fuhren in dieselbe Richtung, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision kam, berichtet die Polizei.

Beide Männer stürzten zu Boden. Der 34-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 70-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von Rettung und Notarzt in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange. (TT.com)