Ganz großes Kino
Korruption, Killer, Karneval: Warum „The Secret Agent“ gute Chancen auf den Oscar hat
Zwischenstopp auf dem Weg zum Oscar? Die brasilianische Produktion „The Secret Agent“ – im Bild: Wagner Moura – zählt zu den aussichtsreichsten Kandidaten für den Auslandsoscar 2026.
© Filmladen
Untertauchen im Haifischbecken: Für „The Secret Agent“ gewann Kleber Mendonça Filho beim Festival von Cannes den Regiepreis. „Narcos“-Star Wagner Moura spielt darin einen Mann, der sich in Brasiliens Militärdiktatur die Falschen zum Feind macht.