EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen Donnerstagnacht in Brüssel weiter um eine Lösung zur Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine. Nach zahlreichen bilateralen Gesprächen diskutieren die Chefs nun einen neuen Vorschlag in großer Runde. Zentral sind dabei die von Belgien, wo das meiste Geld lagert, verlangten Garantien gegen russische Repressalien. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird.

Im neuen Entwurf der Gipfel-Abschlusserklärung werden Belgien und anderen Ländern, die eingefrorene russische Vermögenswerte halten, unbegrenzte Garantien für mögliche Schäden angeboten, falls Moskau sie erfolgreich verklagen sollte. Die russische Zentralbank hatte am Donnerstag angekündigt, europäische Banken vor einem russischen Gericht zu verklagen. Grund seien die Versuche, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden, wie die Notenbank in Moskau mitteilte. Rund 210 Milliarden Euro an eingefrorenem russischem Staatsvermögen liegen in der EU, der Großteil davon in Belgien.

Laut neuem Entwurf sollen auch EU-Länder und -Institutionen, deren Vermögenswerte von Russland als Vergeltungsmaßnahme beschlagnahmt werden könnten, die Möglichkeit erhalten, solche Schäden mit russischen Vermögenswerten zu verrechnen, ‌die sich im Besitz der EU befinden. Da die Kredite mit nationalen Garantien abgesichert werden sollen, pochen einige Regierungen darauf, ‌dass eine Obergrenze der möglichen Kosten festgehalten wird. Der Text sieht außerdem vor, dass die EU einen Mechanismus einrichtet, der Garantien bietet, mit denen die EU ‍die Vermögenswerte der russischen Zentralbank bei Bedarf auch schnell zurückgeben könnte.

"Wir werden den Europäischen Rat nicht verlassen, ohne eine Lösung für die Finanzierung der Ukraine für die nächsten zwei Jahre gefunden zu haben", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Beginn der Beratungen. Sie schloss sich damit den Worten von EU-Ratspräsident António Costa an. Dieser leitet die Sitzungen und bereitet sie inhaltlich vor. Normalerweise versucht der Portugiese, die Gipfel auf einen Tag zu begrenzen. Ob dies diesmal gelingt, ist immer noch offen.

Belgiens Regierungschef Bart De Wever hat vor dem EU-Gipfel am Donnerstag seine Forderung nach mehr Rückendeckung für die mögliche Nutzung in Belgien eingefrorener russischer Vermögenswerte für die Ukraine bekräftigt. Sein Land könne "das Risiko und die Verantwortung nicht alleine tragen", sagte De Wever am Donnerstagfrüh im belgischen Parlament. Die Vorschläge ändern sich seinen Angaben zufolge stetig. "Ich habe bisher noch keine Vorlage gesehen, der Belgien zustimmen könnte", sagte er.

Es gehe nicht darum, ob sondern "wie wir die Ukraine unterstützen wollen", sagte Stocker bei seinem Eintreffen ins EU-Ratsgebäude. "Gegen Belgien sollte eine solche Entscheidung nicht getroffen werden", sagte der Kanzler. Andererseits dürfe auch nicht die Raiffeisen Bank International (RBI) benachteiligt werden, wenn eingefrorene russische Gelder zur Unterstützung der Ukraine verwendet würden, so Stocker. Hintergrund ist die Forderung der RBI, dass sanktionsrechtlich eingefrorene Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag im Wert von rund zwei Milliarden Euro, die derzeit im Besitz der russischen Firma Rasperia stehen, freigegeben werden sollen, damit sie an Raiffeisen übertragen werden können.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält eine Einigung der EU-Staaten zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte für möglich. "Mein Eindruck ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen können", sagte Merz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Er plädierte dafür, die eingefrorenen Gelder zu nutzen. "Ich sehe keine bessere Option", fügte Merz hinzu. Er verstehe die Bedenken einiger Mitgliedstaaten, insbesondere der belgischen Regierung. Er hoffe jedoch, dass diese gemeinsam ausgeräumt werden könnten.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rief die Europäer mit eindringlichen Worten auf, die Nutzung russischer Vermögen zu beschließen: "Wir haben jetzt eine einfache Wahl: Entweder Geld heute oder Blut morgen." Dabei gehe es nicht nur um die Ukraine, sondern um Europa, warnte Tusk indirekt vor der Gefahr eines Kriegs mit Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die in Brüssel versammelten EU-Staats-und Regierungschefs zu einer Zustimmung zur Nutzung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte auf. Er hoffe, dass beim EU-Gipfel "eine positive Entscheidung" getroffen werde, sagte Selenskyj am Donnerstag vor seiner Abreise nach Brüssel. Sollte keine Einigung erzielt werden, wäre dies "ein großes Problem für die Ukraine".

Kallas rechnet nach eigenen Angaben damit, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf einen Kompromiss einigen werden. Bei 27 Demokratien mit verschiedenen politischen Ausgangslagen werde dies zwar nicht leicht, man habe aber schon in vielen schwierigen Situationen einen Ausweg gefunden, sagte Kallas im Deutschlandfunk. Kallas in der möglichen Nutzung russischen Vermögens kein besonders großes rechtliches Risiko für die Staatengemeinschaft.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kündigte an, sich grundsätzlich gegen weitere Finanzhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine zu stellen. "Geld zu geben, bedeutet Krieg", sagte der rechtsnationale Politiker, der weiter enge Kontakte nach Moskau pflegt. Er wolle keine EU im Krieg sehen.

Zu dem Plan für die Nutzung von in der EU eingefrorenen Vermögenswerten Russlands für die Ukraine sagte Orban, er glaube, die Sache sei erledigt, weil es auf Spitzenebene keine ausreichende Unterstützung gebe. Die Idee, jemandem das Geld wegzunehmen, sei dumm. Wenn die EU das täte, würde sie zu einer der Kriegsparteien werden, warnte er. "Das ist ein Marschieren in den Krieg." Den Verdacht, im Interesse Moskaus zu handeln, wies Orban zurück. "Ich arbeite nur für den Frieden", sagte er.

Vor dem Gipfel kündigte am Mittwoch auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR an, dass er keine Maßnahmen unterstützen werde, die zu einer weiteren Unterstützung des Krieges in der Ukraine führen, einschließlich der Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte. "Ich lehne es grundsätzlich ab, morgen irgendetwas zu unterstützen, das zu Geld für den Krieg führen würde", sagte Fico. Er würde die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte nur für ein Abkommen über den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen.