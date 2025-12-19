Einbruch in Jochberger Mehrparteienhaus: Diebe ließen Schmuck mitgehen

In ein Mehrparteienhaus in Jochberg wurde am Donnerstagabend eingebrochen, berichtet die Polizei. Über einen beinahe ebenerdigen Balkon verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 18.15 und 19.50 Uhr Zugang. Nachdem der Versuch, die Balkontür gewaltsam aufzubrechen, offenbar scheiterte, schlugen sie die Glasscheibe der Tür ein.