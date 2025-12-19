Skisprung-Highlight am Bergisel: Vierschanzentournee 2026

Am 3. und 4. Jänner 2026 steht Innsbruck erneut im Zentrum des internationalen Sportgeschehens.

Mit dem Bergiselspringen macht die Vierschanzentournee Halt in der Tiroler Landeshauptstadt und bringt die besten Skispringer der Welt auf eine der geschichtsträchtigsten Schanzen des Weltcups.

Nach den Auftaktbewerben in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gilt das Springen am Bergisel seit jeher als richtungsweisend im Kampf um den Gesamtsieg. Im vergangenen Jahr sorgten die ÖSV-Adler mit einem Dreifachtriumph vor rund 21.000 begeisterten Fans für rot-weiß-rote Jubelstimmung. Auch heuer wird wieder ein volles Stadion erwartet, welches das Bergisel-Oval in eine eindrucksvolle Kulisse verwandelt. Waghalsige Sprünge, der Blick auf die imposante Nordkette und über die Dächer Innsbrucks sowie die besondere Atmosphäre machen das Bergiselspringen Jahr für Jahr zu einem Fixpunkt im internationalen Wintersportkalender.

Der Bewerb startet am Samstag mit der Qualifikation (Einlass ab 11 Uhr), am Sonntag folgt der Wettkampf (Einlass ab 10 Uhr). Für eine entspannte An- und Abreise setzt der Veranstalter auch heuer auf ein nachhaltiges Verkehrskonzept. Der Bergisel ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Nordic Combined Triple in Seefeld

Knapp vier Wochen später rückt Tirol erneut ins Zentrum des internationalen Wintersports: Von 30. Jänner bis 1. Februar 2026 gastiert der Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld. Im WM-Ort von 2019 geht dabei einmal mehr das traditionsreiche „Nordic Combined Triple“ über die Bühne, das mit hochklassigem Sport und einem vielfältigen Rahmenprogramm für Spannung bei Athlet:innen und Fans sorgt.