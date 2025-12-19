Surfer bilden Kreis im Meer: Hunderte gedenken am Bondi Beach der Terroropfer

In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. Sie formten hierzu in der Früh mit ihren Surfbrettern im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten. Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte.