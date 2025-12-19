Spenden statt Sponsoring: Wie eine Tirolerin sich den größten Traum erfüllen will

Ultra-Cycling-Weltmeisterin Elena Roch will beim Race Across America starten, aber bislang fand sich kein Sponsor. Jetzt hofft sie auf Crowdfunding, um beim größten Bewerb, den ihr Sport zu bieten hat, mitfahren zu können.

SportlerInnen gehen die Sponsoren aus. Länger schon. Wirtschaftliche Krisen, fehlende TV-Präsenz, ethische Bedenken wegen Dopings oder mangelnde Messbarkeit des Mehrwerts – die Gründe sind vielfältig, die Folgen eindeutig: In den meisten Sportarten steht abseits öffentlicher Zuwendungen kaum Geld zur Verfügung. Elena Roch ist da kein Einzelfall.

Die Ultra-Cycling-Spezialistin „kommt gerade so über die Runden“, wie sie beschreibt. Weihnachten oder Geburtstag – am dringendsten bräuchte die Wahl-Tirolerin stets Geld, um sich ihren Sport zu finanzieren. Dabei zählt sie zu den Weltbesten, ist Weltmeisterin sowie 24-Stunden-Weltrekordhalterin und war sogar schon schneller als alle Männer im Feld. Davon leben kann Roch, wie auch viele KollegInnen in anderen Sportarten, aber nicht.

Ein Budget von 70.000 Euro

Der Trainingsaufwand, den sie neben ihrem Job bei einer Innsbrucker Werbeagentur betreibt, ist das eine, das andere, schwerer wiegende, die Finanzierung. 70.000 Euro braucht es etwa um beim Race Across America (RAAM) wettbewerbsfähig starten zu können – beim prestigeträchtigsten Ultrarad-Rennen, sozusagen den Olympischen Spielen in ihrem Sport.

Die Betreuung, die bei einem Ultra-Radrennen gebraucht wird, ist intensiv. Elena Roch hat ein Team um sich, für das Race Across America braucht es allerdings ein größeres als bei jenem rund um Österreich. © RAA/Alexander Zauner

„Das ist das allergrößte. Ich würde mir gerne den Traum erfüllen“, sagt Roch, die am 25. März in der Bäckerei in Innsbruck über ihre Liebe zu Ultra-Rennen spricht. Dass sie beim US-Bewerb von der Ost- zur Westküste über knapp 5000 Kilometer zu den Besten gehört, ihn sogar gewinnen kann, wagt die 32-Jährige aber nicht auszusprechen: „Ich weiß noch nicht, wer aller startet und es kann so viel passieren. Durchzukommen ist das größte Ziel.“

Zwölfköpfiges Team, drei Autos

Unterstützer hat Roch durchaus, etwa Sponsor Wiesbauer, vor allem aber sind es Lebensgefährte Josef, Familie und Freunde, die finanziell, mehr noch bei der Betreuung helfen. Für das RAAM reicht aber alles nicht: Es braucht ein zwölfköpfiges Team vor Ort, samt Flugtickets, Unterkunft Verpflegung, ein Wohnmobil, zwei Mietautos (Pace und Medical Car), Startgeld, Ersatzteile, und, und und... „Das geht sich ohne Unterstützung von außen nicht aus“, so Roch. Was tun?

Crowdfunding Was ist das? Es ist eine auch Schwarmfinanzierung genannte Methode, bei der viele Einzelne (die „Crowd“) kleinere Geldbeträge spenden oder investieren – anstelle eines einzigen oder mehrerer größerer, im Sport üblichen Sponsoren. Gesammelt wird vor allem im Internet oder über soziale Medien – inzwischen meist über Plattformen. Zu den größten Plattformen im weltweiten Sportbereich zählt etwa www.gofundme.com, in Österreich findet sich unter www.ibelieveinyou.at das größte.

Ende November startete sie ein Crowdfunding unter dem Titel „Hilf Elena, beim Race Across America 2026 zu starten“. Man musste die Inzingerin allerdings erst überzeugen.

Anfänglich war ich skeptisch, hatte Hemmungen. Es ist was anderes, wenn man nach einer Naturkatastrophe um Spenden bittet, als für ein Projekt zu sammeln, um sich einen Traum zu erfüllen. Elena Roch, Ultra-Cycling-Weltmeisterin

Andererseits, wenn man länger darüber nachdenke, so Roch, würde jeder freiwillig etwas beitragen und „letztlich ist es auch nichts anderes, als bei einem möglichen Sponsor, um finanzielle Unterstützung zu bitten“.

Roch wählte für ihr Projekt die weltweit größte Sport-Crowdfunding-Plattform GoFundme, Österreichs größte heißt „I believe in you“, auf der schon zahlreiche heimische Größen wie etwa Skispringerin Eva Pinkelnig sammelte, als eine der ersten im Jahr 2014. Unter dem Titel „Der Traum vom Fliegen“ lukrierte die Vorarlbergerin rund 6000 Euro für Trainings-, Physio- und Materialtest-Kosten. Oder auch Radsportler Felix Gall, der sich zwei Jahre später mit dem Erlös ein Trainingscamp in Spanien und zwei Wattkurbeln finanzierte.

Race-Around-Austria-Siegerin Elena Roch. Die Inzingerin radelte schneller rund um Österreich als alle anderen. © zVg

Gebühren bei Plattformen

„Crowdfunding im Sport ist sukzessive wichtiger geworden, auch in Österreich. Das herkömmliche Sponsoring ist nicht abgelöst, aber ich glaube, dass Plattformen im Internet in Zukunft eine immer noch größere Rolle spielen werden“, sagt Andreas Gradinger, Projektleiter von „I believe in you“ (IBIY), das vom Österreichischen Olympischen Komitee initiiert wurde. Gratis ist das Angebot, das Projekt vorzustellen, aber nicht. GoFundMe verlangt ebenso Transaktionsgebühren, wie auch die gemeinnützige österreichische Plattform. Zwölf Prozent muss man beispielsweise bei IBIY abgeben – bei 1000 Euro gesammelter Summe sind das 120 Euro.

Für die Sportler rentiert sich das dennoch. Roch ist jedenfalls begeistert. Die vielen positiven Rückmeldungen kamen für sie unerwartet, der Zulauf sowieso. 77 Prozent des Ziels auf der Plattform gofundme.com, um im Juni 2026 starten zu können, sind bereits erreicht. Roch: „Ich bin wirklich überwältigt.“