WMF-Aktionstage mit Produktneuheiten

Das Spezialgeschäft für Haushalt, Bad und Schlafen im Herzen Innsbrucks präsentiert die neuesten Produkte von WMF.

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Haushalt, Küche, Bad, Matratzen und Lattenroste gegründet und ist eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Auf dieser Tradition aufbauend, entwickeln Thomas Klausner und Klaus Razenberger das Spezialgeschäft seit 2004 weiter. Stete Sortimentsüberwachung, Markenqualität und zuvorkommende Fachberatung gehören ebenso dazu wie Innovationsfreude.

„Qualifizierte Beratung und bester Service wie tirolweite Gratislieferung stehen bei uns im Vordergrund.“ Thomas Klausner

„Ob Schlafen, Küche, Tisch oder Bad – wir führen hochwertige Markenprodukte und ausgesuchte Artikel in verschiedenen Preisklassen.“ Klaus Razenberger

Das Putzenbacher-Sortiment umfasst hochwertige Küchenartikel – Pfannen, Töpfe, Messer, Bestecke, Küchenhelfer –, Haushaltswaren, Boden- & Fensterwischer, Putzmittel, Eimer und Plastikschüsseln, Wäschekörbe, Frischhaltedosen, Fußabstreifer, Schaumstoff nach Maß und alles rund ums Bad. Ein weiterer großer Bereich sind Matratzen und Lattenroste, Schlafsysteme, Massivholzbetten, Gesundheitskissen und Bettdecken in bester Qualität.

Vitalis Aroma-Dampfgarer

Putzenbacher führt die besten Markenhersteller im Haushaltsbereich. Ein ins Geschäft integriertes WMF-Studio präsentiert die wichtigsten Produkte des deutschen Herstellers, darunter der „WMF Vitalis Aroma-Dampfgarer“. Dieses multi­funktionale Kochgeschirr lässt sich auf dem Herd und im Backofen bis zu 250°C (ohne Deckel) und 180°C (mit Deckel) verwenden und bringt jede Menge gesunde Abwechslung in die Küche. Der Vitalis bewahrt den aromatischen Eigengeschmack sowie die Nährstoffe der Zutaten und sorgt für köstliche, gesunde Ergebnisse. Fisch, Fleisch und Gemüse lassen sich mit dem integrierten Thermometer auf den Punkt genau vitaminschonend garen, herrlich saftig, ohne Anbrennen oder Austrocknen.

Bei Putzenbacher finden Kunden alles für gehobene Tisch-, Ess- und Kochkultur von Markenherstellern wie WMF, Silit, Le Creuset, Woll, Riess. © Putzenbacher

Putzenbacher bietet auch WMF-Messer der Spitzenklasse an – für jeden Bedarf. Ein Set enthält unterschiedliche Messer, die Zusammenstellung variiert. Die Sets lassen sich mit Einzel­messern ergänzen.

Besser schlafen

Gesünder schlafen Dank Beratung von (v. l.) Klaus Razenberger, Anna Maria Fritz und Thomas Klausner. © Putzenbacher

Erholsamer Schlaf ist die Grundlage für gute Gesundheit. Die Firma Putzenbacher ist der Spezialist in Sachen Matratzen, Lattenroste, Schlafsysteme, Bettdecken und Gesundheitskissen in Innsbruck. Im Schlafstudio im ersten Stock bietet das Traditionsunternehmen Qualitätsmarken wie Relax und Sembella an.

Die Beratung steht bei Putzenbacher an erster Stelle. Schließlich gibt es beim Kauf einer Matratze oder eines Lattenrostes einiges zu beachten. Zudem sind Lieferung und Entsorgung tirolweit gratis.

Wie man sich bettet, so liegt man. Und bei Putzenbacher liegt man richtig!