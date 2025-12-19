Von den Kamelbuckeln abgeworfen: Möller erlitt Rückenfrakturen und verlor zwei Zähne

St. Christina/Gröden – Der norwegische Abfahrer Fredrik Möller ist nach seinem heftigen Sturz in Gröden ersten Untersuchungen zufolge relativ glimpflich davongekommen. Er zeige keine Anzeichen einer schweren Kopfverletzung und könne seine Arme und Beine bewegen, erklärte der österreichische Cheftrainer der Norweger, Michael Rottensteiner. Laut einer neueren, offiziellen Mitteilung hat Möller neben Prellungen drei kleine, stabile Frakturen im Rücken erlitten, die nicht operiert werden müssen.