Plöckenpass über Weihnachten geöffnet: Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen sind erlaubt

Der Plöckenpass zwischen Friaul-Julisch Venetien und Österreich öffnet kurzfristig über die Weihnachtsfeiertage. Danach folgt eine erneute Sperre bis Ende März 2026. Die Bauarbeiten auf der italienischen Seite laufen plangemäß, so die Landesrätin.

Lienz – Die Freigabe der Plöckenstraße gilt vom 20. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026. Während dieser Zeit ist der Weg von Kärnten ins Friaul über den Pass ungehindert möglich. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen dürfen passieren, Fahrräder und Motorräder nicht.

Während der Öffnungszeit gelten spezielle Regeln. „Der Verkehr wird auf einer 5,9 Meter breiten Fahrbahn mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h geführt“, erklärt die zuständige italienische Landesrätin Cristina Amirante. Betonbarrieren gewährleisten die Sicherheit. Auch die Schneeräumung ist eingeplant.