Mutiger Start ins neue Jahr: Dreikönigsbaden am Plansee geht in die zweite Auflage

Am 6. Jänner steigt das zweite Dreikönigsbaden am Plansee. In der Naturparkregion Reutte wagen sich Mutige in die eisigen Fluten. Ein kostenloser Shuttlebus, Fasssaunen und Experten-Tipps begleiten das Event.

Reutte – Der Plansee wird am 6. Jänner zum zweiten Mal zur Bühne für das Dreikönigsbaden. Das Event lädt ein, den Jahresbeginn mit Mut und Abenteuer zu feiern. Badegäste tauchen in die eisigen Fluten des Sees. Zuschauer sind willkommen und können das Spektakel verfolgen.

Zwei Fasssaunen bieten direkt am See Wärme nach dem Bad. Sie können vorab für 5 Euro pro Person und 15 Minuten unter mietserviceroetzer@gmail.com oder Tel. +49 170 9481285 reserviert werden. Ein kostenloser Shuttlebus bringt alle Besucher und Teilnehmer zum Plansee und wieder zurück. Details zu Anmeldung und Abfahrtszeiten sind bequem über den Erlebnisshop vom Tourismusverband Naturparkregion Reutte (https://www.reutte.com/erlebnisshop/erlebnisse) buchbar.

Tipps von Experten

Ab 12.30 Uhr teilen die Eisbadeprofis Martin und Hannes ihr Wissen. Sie informieren über Technik, Atmung und gesundheitliche Vorteile. Um 13.30 Uhr heißt es dann gemeinsam: „Ab ins Wasser!“ Treffpunkt ist die Eisbadehütte vor dem Hotel Forelle. Dort gibt es für alle Teilnehmer einen Gutschein für ein Heißgetränk.

Mit Kreativität und bunten Kostümen wird der Kälte getrotzt. © TVB Naturparkregion Reutte

Wer im Kostüm badet, kann an der Tombola teilnehmen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt direkt im Anschluss. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Wasserrettung begleitet das Event und sichert den Ablauf ab.