Orchester feiert 75-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert

Das Bezirksblasorchester Brixental hat das 75-jährige Bestehen mit einem Jubiläumskonzert abgeschlossen. 53 Musiker aus allen elf Kapellen präsentierten unter Leitung von Bezirkskapellmeister René Schwaiger ein Programm, das die musikalische Entwicklung beleuchtete.

Kirchberg i. T. – Der Musikbezirk Brixental begeht heuer sein 75-jähriges Bestandsjubiläum. 1950 – in einer Zeit des Aufbruchs nach dem Kriegsende – ersuchte der Landesverband die Marktgemeinde Hopfgarten, die Gründung eines Musikverbandes von Itter bis Jochberg voranzutreiben. Mit Adolf Schennach als erstem Bezirksobmann und Alfons Gastl als erstem Bezirkskapellmeister wurde der Musikbezirk Brixental schließlich ins Leben gerufen.

Bezirksverband als unterstützendes Bindeglied

Der Bezirksverband fungiert als Schnittstelle zwischen dem Landesverband und den Musikkapellen des Bezirks. Zu seinen zentralen Aufgaben zählen die Förderung junger Musiker:innen, die Weiterbildung interessierter Musikant:innen in Workshops und Projekten sowie die Unterstützung der Kapellen in ihrer Vereinstätigkeit. Damit stärkt der Bezirksverband auf übergeordneter Ebene den Stellenwert qualitätsvoller Blasmusik und der Musikkapellen als wichtige Kulturträger.

„Zu den Höhepunkten im Bezirksverband gehören sicherlich die Konzert- und Marschbewertungen sowie das jährlich stattfindende Bezirksmusikfest“, bestätigt Bezirksobmann Andreas Krepper. „Diese Veranstaltungen sind Ausdruck der Einsatzfreude unserer Musikantinnen und Musikanten, des gelebten Gemeinschaftssinns und unserer Liebe zur Blasmusik.“

Ein besonderer Moment im Jubiläumsjahr war der Auftritt beim „Tag der Blasmusik“ in Innsbruck anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Landesverbandes Tirol mit einem gemeinsamen Marschblock aus dem Musikbezirk Brixental. Zudem wurde das 75-Jahr-Jubiläum mit einem eigenen Festwagen beim Kirchberger Blumencorso und beim Bezirksmusikfest in Brixen zelebriert.

Anspruchsvolles Jubiläumskonzert als Höhepunkt

Als würdiger Abschluss des Festjahres wurde – wie schon bei früheren Jubiläen – ein Bezirksblasorchester zusammengestellt. Unter der musikalischen Leitung von Bezirkskapellmeister René Schwaiger fand kürzlich nach intensiver Probenarbeit das Jubiläumskonzert unter dem Motto „Im Wandel der Zeit“ in der arena365 in Kirchberg statt. 53 Musikantinnen und Musikanten aus allen elf Kapellen des Musikbezirks – in unterschiedlichen Alters- und Leistungsstufen – boten in ihren festlichen Trachten nicht nur ein beeindruckendes Gesamtbild, sondern begeisterten auch musikalisch mit René Schwaigers anspruchsvollem Programm.