Tausende betroffen
Umbau von Innsbrucker Bahnbrücke im Zeitplan, dreiwöchige Totalsperre rückt näher
Das neue Tragwerk für die Rauchmühlbrücke, das direkt neben der Hallerstraße vorgefertigt wird (im Bild links), steht schon bereit. Für Abriss und Einschub muss die Bahnstrecke drei Wochen komplett gesperrt werden.
© ÖBB/Sailerbrothers
Die Arbeiten zur Erneuerung der Rauchmühlbrücke in Innsbruck liegen laut ÖBB „voll im Zeitplan“, die Vorbereitungen für den Schienenersatzverkehr laufen auf Hochtouren. Dennoch wird die dreiwöchige Streckensperre zwischen Innsbruck und Hall im Jänner zur Herausforderung für alle Beteiligten.