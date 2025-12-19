Tausende betroffen

Umbau von Innsbrucker Bahnbrücke im Zeitplan, dreiwöchige Totalsperre rückt näher

Das neue Tragwerk für die Rauchmühlbrücke, das direkt neben der Hallerstraße vorgefertigt wird (im Bild links), steht schon bereit. Für Abriss und Einschub muss die Bahnstrecke drei Wochen komplett gesperrt werden.
© ÖBB/Sailerbrothers
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Arbeiten zur Erneuerung der Rauchmühlbrücke in Innsbruck liegen laut ÖBB „voll im Zeitplan“, die Vorbereitungen für den Schienenersatzverkehr laufen auf Hochtouren. Dennoch wird die dreiwöchige Streckensperre zwischen Innsbruck und Hall im Jänner zur Herausforderung für alle Beteiligten.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162