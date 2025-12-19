Umbau von Innsbrucker Bahnbrücke im Zeitplan, dreiwöchige Totalsperre rückt näher

Die Arbeiten zur Erneuerung der Rauchmühlbrücke in Innsbruck liegen laut ÖBB „voll im Zeitplan“, die Vorbereitungen für den Schienenersatzverkehr laufen auf Hochtouren. Dennoch wird die dreiwöchige Streckensperre zwischen Innsbruck und Hall im Jänner zur Herausforderung für alle Beteiligten.