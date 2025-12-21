🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Giftiger Baum und unverträgliches Essen: Wie man die Feiertage ohne Tier-Notfall übersteht

Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Weihnachten ist das Fest der Familie und da gehören Hund und Katz‘ dazu. Doch die Feiertage bieten für die Vierbeiner einige Gefahren. Die Tiroler Tierärztin Aurelia Dolin spricht im Podcast darüber, was man den Vierbeinern keinesfalls füttern darf, weshalb der Christbaum für Katzen gefährlich werden kann und wie man die Silvesternacht für sie möglichst stressfrei gestalten kann.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man die Feiertage ohne Tier-Notfall übersteht

📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.

Zur Person

Aurelia Dolin ist Teil des Teams der Tierarztpraxis Kufstein. Die VeterinärmedizinerIn kümmert sich dort um Klein – und Großtiere. Vor ihrem Studium der Veterinärmedizin studierte sie auch Biologie in Innsbruck.

Die 34-Jährige wurde in Graz geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit in Tirol. Derzeit wohnt sie in Innsbruck, gemeinsam mit zwei Katzen.

