Giftiger Baum und unverträgliches Essen: Wie man die Feiertage ohne Tier-Notfall übersteht

Weihnachten ist das Fest der Familie und da gehören Hund und Katz‘ dazu. Doch die Feiertage bieten für die Vierbeiner einige Gefahren. Die Tiroler Tierärztin Aurelia Dolin spricht im Podcast darüber, was man den Vierbeinern keinesfalls füttern darf, weshalb der Christbaum für Katzen gefährlich werden kann und wie man die Silvesternacht für sie möglichst stressfrei gestalten kann.