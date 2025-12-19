Giftiger Christbaum und unverträgliches Essen: Wie man die Feiertage ohne Tier-Notfall übersteht
Weihnachten ist das Fest der Familie und da gehören Hund und Katz‘ dazu. Doch die Feiertage bieten für die Vierbeiner einige Gefahren. Die Tiroler Tierärztin Aurelia Dolin spricht im Podcast darüber, was man den Vierbeinern keinesfalls füttern darf, weshalb der Christbaum für Katzen gefährlich werden kann und wie man die Silvesternacht für sie möglichst stressfrei gestalten kann.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man die Feiertage ohne Tier-Notfall übersteht
Zur Person
Aurelia Dolin ist Teil des Teams der Tierarztpraxis Kufstein. Die VeterinärmedizinerIn kümmert sich dort um Klein – und Großtiere. Vor ihrem Studium der Veterinärmedizin studierte sie auch Biologie in Innsbruck.
Die 34-Jährige wurde in Graz geboren, lebt aber seit ihrer Kindheit in Tirol. Derzeit wohnt sie in Innsbruck, gemeinsam mit zwei Katzen.
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Und plötzlich ist Funkstille: Was Ghosting mit uns macht und wie man damit umgeht
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Keim-Sturm in der Krippe: Wie Eltern den ersten Kita-Winter überstehen
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Es kann jeden treffen: Was man tun kann, um nicht an einer Depression zu erkranken
🎧 Podcast „Gut zu wissen“